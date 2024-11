Cor 29 luglio 2021 Gommone in avaria a S’Abba Druche Soltanto il provvidenziale intervento del battello GC-A63, che si trovava già in mare per vigilare sull’interdizione del tratto di mare antistante Tresnuraghes, ha impedito che il gommone finisse sugli scogli



BOSA - Giornate impegnative per i militari della Guardia Costiera di Bosa. Nella mattinata di mercoledì una coppia di turisti romani ha avuto una avaria al motore del proprio gommone mentre navigava nei pressi di S’Abba Druche. Soltanto il provvidenziale intervento del battello GC-A63, che si trovava già in mare per vigilare sull’interdizione del tratto di mare antistante Tresnuraghes, ha impedito che il gommone finisse sugli scogli, salvando i due malcapitati.