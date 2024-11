S.A. 30 luglio 2021 130 positivi a Sassari, 133 in quarantena Le persone positive al coronavirus sono 130, con 7 nuovi casi rispetto a ieri. Cinque, invece, sono i ricoverati e 133 le persone in quarantena



SASSARI - In lieve aumento il numero dei positivi al Covid a Sassari. Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, 30 luglio, le persone positive al coronavirus sono 130, con 7 nuovi casi rispetto a ieri.



Cinque, invece, sono i ricoverati e 133 le persone in quarantena. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 413 nuovi contagi.



Si registrano anche due vittime, una donna di 90 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari e un uomo di 84 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna. In calo i ricoveri ospedalieri in area medica, 61 (-8 rispetto al report precedente), ma si registrano due nuovi ingressi in terapia intensiva (11 in totale). Attualmente in Sardegna sono 4.320 le persone in isolamento domiciliare.