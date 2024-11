video S.A. 2 agosto 2021 Alghero manda 10 mezzi nel Montiferru Lo scorso sabato un convoglio organizzato dai Barracelli di Alghero è partito all'alba di sabato scorso con destinazione Tresnuraghes, Sennariolo e Scano di Montiferro. Recapitati oltre 200 tra rotoballe e balle di fienoi; 47 sacchi di magime e un camion carico di raccorderie idrauliche. Le immagini dell'operazione







In tutto sono stati recapitati: oltre 200 tra rotoballe e balle di fieno; 47 sacchi di magime e un camion carico di raccorderie idrauliche. Alla raccolta fondi promossa dai Baracelli hanno partecipato associazioni, aziende e cittadini privati, mettendo a disposizione mezzi, materia prima e soldi. Il capitano dei Barracelli Riccardo Paddeu con i suoi collaboratori è già al lavoro per la prossima operazione. La solidarietà non va mai in vacanza. ALGHERO - Non si ferma la corsa alla solidarietà per i comuni colpiti nell'incendio che ha devastato l'Oristanese. Questa volta è il cuore di Alghero a battere per quelle terre e quelle aziende divorate dalle fiamme che per più di tre giorni hanno divorato alberi, macchia mediterranea e animali, portandosi via secoli di vegetazione e di storia.Lo scorso sabato un convoglio di 10 mezzi è partito all'alba con destinazione Tresnuraghes, Sennariolo e Scano di Montiferro, tre dei 12 comuni più colpiti dal rogo. L'operazione è stata organizzata dalla Compagnia Baracellare di Alghero, con il sostegno dell'amministrazione comunale e il coordinamento con la Presidenza del Consiglio Regionale e la Protezione Civile.In tutto sono stati recapitati: oltre 200 tra rotoballe e balle di fieno; 47 sacchi di magime e un camion carico di raccorderie idrauliche. Alla raccolta fondi promossa dai Baracelli hanno partecipato associazioni, aziende e cittadini privati, mettendo a disposizione mezzi, materia prima e soldi. Il capitano dei Barracelli Riccardo Paddeu con i suoi collaboratori è già al lavoro per la prossima operazione. La solidarietà non va mai in vacanza. Guarda e condividi il video su Alguer.tv