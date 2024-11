G.P. 3 agosto 2021 Gomes firma con la Torres Femminile Gomes fino al 2022. La Torres Femminile trova l’accordo con l’attaccante portoghese, in Italia da dicembre scorso ed è stata autrice di 29 reti nel campionato appena concluso



PORTO TORRES - La Sassari Torres Femminile ha raggiunto l’accordo con l’attaccante Adriana Faria Gomes. La giovane portoghese si trova in Italia da dicembre scorso ed è stata autrice di 29 reti nel campionato appena concluso che le sono valsi il titolo di capocannoniere del girone C della Serie C.



La giocatrice della Torres Femminile vanta un passato tutto portoghese tra il Boavista, Braga, Sporting Lisbona e Benfica. «Sono molto felice del rinnovo contrattuale con la Torres Femminile – afferma Gomes - Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con le mie compagne per questa strepitosa stagione che ci aspetta. Un grande grazie al mio manager, il Direttore sportivo e il Presidente per averlo reso possibile».



La Società annuncia questo accordo con molta soddisfazione: i 29 gol della scorsa stagione sono il suo biglietto da visita ma lo staff e l’allenatore credono che quest’anno la giocatrice possa ancora migliorare.



Nella foto: il coach Salvatore Arca e la giocatrice Adriana Faria Gomes