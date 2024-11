S.A. 4 agosto 2021 Digilitalizzazione edilizia, bando ad Alghero Digitalizzazione pratiche in edilizia, progetto Lavoras per otto unità per otto mesi. Avviso per acquisizione manifestazioni di interesse per le coop di tipo B



ALGHERO - Il Comune di Alghero avvia il progetto per il completamento della transizione al digitale del servizio edilizia privata e condono edilizio. Il programma integrato plurifondo del lavoro “Lavoras” della Regione Autonoma della Sardegna prevede per questa progettualità un finanziamento di 200 mila euro (in attuazione indiretta mediante mediante Soc. Coop. di Tipo B). Il programma prevede l’assunzione di otto figure professionali delle suddette coop per otto mesi.



A questo scopo, l’Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco di cooperative sociali di tipo B al fine di individuare, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, i soggetti esterni da invitare alla successiva procedura di affidamento del servizio da svolgersi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante RdO su Sardegna CAT, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016 da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.



L’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse è reperibile nell’albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Alghero. La scadenza per le adesioni alla manifestazione di interesse è fissata al 23 agosto.