Cor 21:46 Da Mugoni la navetta per le grotte L´amministrazione comunale algherese tenta di evitare le gravi criticità alla circolazione e le congestioni del traffico in direzione Capo Caccia: da mercoledì attivo un servizio navetta dalla "Stalla", zona Mugoni



ALGHERO - Il Comune di Alghero corre ai ripari ed in assenza di parcheggio per Capo Caccia attiva un'area di sosta temporanea con servizio navetta nel tentativo di decongestionare il traffico veicolare divenuto ormai non più sostenibile. Problemi alla circaolazione acuiti dalla presenza di mezzi pesanti, quali autobus e pullman turistici che comporta rilevanti criticità legate alla mobilità veicolare, con conseguenti forti rischi per l’ambiente e per la sicurezza stradale, oltre che per l’incolumità delle persone.



Queste criticità provocano conseguenti difficoltà di accesso agli ingressi delle due grotte a causa della mancanza di parcheggi disponibili, che induce i visitatori a sostare con i propri mezzi in zone non autorizzate (in particolare lungo la careggiata della strada provinciale) impedendo al traffico veicolare di defluire.



Al fine di eliminare questi disagi per la stagione 2025, con specifica ordinanza dirigenziale il Comune di Alghero, in stretto raccordo con la Città Metropolina di Sassari, con Fondazione Alghero e con il Parco di Porto Conte, ha istituito un’area di sosta provvisoria e temporanea in località Mugoni, fronte ingresso “La Stalla”, lungo la SP 55, dalla quale area di sosta partirà, ogni ora, un servizio navetta per raggiungere Capo Caccia e le due grotte. «Si tratta di una soluzione significativa per migliorare il servizio, decongestionare il traffico veicolare e incentivare a prediligere alternative di mobilità sostenibile per raggiungere i siti turistici di Capo Caccia, mete ambite da un numero sempre crescente di visitatori» commenta il Sindaco Raimondo Cacciotto.