Cor 6 agosto 2021 Il caso: Di Gangi verso la sospensione Indiscrezioni sempre più pressanti portano tutte nella stessa direzione: il sindaco di Alghero potrebbe ritirare le deleghe assessoriali a Marco Di Gangi ma non la nomina di componente della Giunta. Attesa per le decisioni di Mario Conoci



ALGHERO - Dopo alcune convulse giornate ricche di riunioni bilaterali e collegiali tra i referenti dei partiti che compongono la variegata maggioranza di Centrodestra a sostegno del sindaco di Alghero, il dado sarebbe tratto, o quasi: nessuna "cacciata" ma neanche nessuna dimissione per Marco Di Gangi, nonostante la richiesta avanzatagli dallo stesso primo cittadino.



Indiscrezioni sempre più pressanti portano tutte nella stessa direzione: il sindaco Conoci potrebbe ritirare le deleghe assessoriali a Di Gangi ma non ancora la nomina di assessore. Fatto questo che tecnicamente gli garantirebbe la carica e la conseguente presenza nelle riunioni di Giunta a Porta Terra. Sarebbe questa una soluzione tampone, in attesa di un definitivo chiarimento con i vertici regionali di Fratelli d'Italia, dopo che il capogruppo in Consiglio ad Alghero, Christian Mulas, ha manifestato la sua distanza con la scelta di Di Gangi di schierarsi apertamente contro la posizione del presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu (Fi), e denunciare presunte incompatibilità con la carica ricoperta di direttore. Stando così le posizioni, Di Gangi si ritroverebbe totalmente scoperto in aula, senza più alcuna copertura politica.



Una soluzione certamente anomala quella che andrebbe a configurarsi nell'esecutivo algherese, probabilmente una novità assoluta, che difficilmente servirà ad acquietare gli animi all'interno della Maggioranza, col rischio di alimentare dissapori. Bocche totalmente cucite per i protagonisti della rottura estiva, con Di Gangi che si limita ad attendere dietro ad un laconico «no comment». Della crisi politica si è discusso anche ieri in occasione della riunione del consiglio tenutasi a teatro: Pietro Sartore ha puntato il dito «sull'immobilismo del sindaco», parlando di «un assessore ormai sospeso con obbligo di frequenza».



Nella foto: Marco Di Gangi