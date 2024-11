Cor 6 agosto 2021 Sennori sicura, opere per 220mila euro La Regione premia i progetti del Comune di Sennori e finanzia con 220mila euro la messa in sicurezza del ponte pedonale San Biagio e lo studio di fattibilità e la progettazione per realizzare gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro storico del paese



SENNORI - La Regione premia i progetti del Comune di Sennori e finanzia con 220mila euro la messa in sicurezza del ponte pedonale San Biagio e lo studio di fattibilità e la progettazione per realizzare gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro storico del paese. Con due delibere dell’assessore regionale ai Lavori pubblici, Aldo Salaris, la Regione ha rimodulato somme residue assegnando i fondi ai progetti presentati dai Comuni che fornissero le migliori garanzie sulla qualità degli interventi e sul rispetto delle tempistiche di realizzazione. Fra questi progetti, in tutto 22, è stato premiato quello del Comune di Sennori relativo all’interventi di messa in sicurezza del ponte pedonale San Biagio, per il quale ha concesso un finanziamento di 90.200 euro.



Il ponticello in legno nel quartiere Montigeddu era stato chiuso in via precauzionale alla fine di febbraio, dopo che con un sopralluogo dell’Ufficio tecnico era stato accertato il deterioramento delle barriere laterali. Per la messa in sicurezza il Comune ha presentato una richiesta di finanziamento alla Regione, corredata da un progetto di manutenzione straordinaria giudicato valido dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici. Meritevole di finanziamento è stata giudicata anche la richiesta relativa agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da attuarsi nel centro storico di Sennori: sempre l’assessorato regionale ai Lavori pubblici ha concesso al Comune 130 mila euro per avviare lo studio di fattibilità e la successiva progettazione delle opere, il cui costo totale è stimato in 1 milione e 300 mila euro.



«Questi due finanziamenti ottenuti dal Comune di Sennori sono una testimonianza della qualità del lavoro che stanno svolgendo gli uffici comunali e della efficiente programmazione messa in atto da questa Amministrazione», commenta il sindaco, Nicola Sassu, «Un doveroso ringraziamento da parte di tutta la comunità sennorese va all’assessore regionale ai Lavori pubblici, Aldo Salaris, per l’impegno e l’attenzione profusi nell’ascoltare le richieste del territorio. Le due opere oggetto di finanziamento sono fondamentali per migliorare la fruibilità e la sicurezza del centro abitato, e insieme con altri progetti avviati in questi cinque anni di mandato contribuiranno a rendere Sennori sempre più accogliente e sicuro».