G.P. 10 agosto 2021 Tre donne al bivio: teatro a Montresta Comicità e cabaret nel settimo appuntamento della Rassegna Teatrale Montresta Comix. Appuntamento domani sera, mercoledi 11 agosto alle ore 21.30 a Montresta con tre donne al bivio



MONTRESTA - Settimo appuntamento nella rassegna Montresta Comix. A calcare il palco dell’anfiteatro comunale domani sera alle 21,30 saranno le tre donne protagoniste di “Donne al bivio di… Montresta”. A cura della compagnia La Maschera, le protagoniste di questa esilarante commedia sapranno non solo far ridere gli spettatori ma anche svelare la grande capacità di intendimento e complicità che si può creare tra tre perfette sconosciute.



La storia si sviluppa sulle vicende di tre donne: la camionista, Lucia Carroabuoi, la cameriera ipovedente Maddy Pibisia e la presidentessa della Supplica di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso Lisetta Fragu. Tra di loro nascerà una amicizia cementata dalla loro condizione di “single”. Lo spettacolo tutto al femminile, esilarante e comico sarà condito da otto parodie canore che daranno un tocco di leggerezza e brillantezza alla serata.



Il prossimo appuntamento è previsto per il 14 agosto con Sa Tzuccada e su fumu, a cura dei Barbariciridicoli, i coordinatori della rassegna teatrale, che hanno firmato il calendario di appuntamenti assieme all’amministrazione comunale, alla proloco locale, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.



Nella foto: "Donne al bivio di… Montresta"