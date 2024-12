G.P. 10 agosto 2021 Anche Franceschini sceglie la Sardegna Il ministro Dario Franceschini si godrà il mare della Sardegna così come il Presidente Mattarella ha scelto Alghero per le sue giornate di relax. La maggior parte dei ministri invece rimarrà in Italia e saranno vacanze brevi per via degli impegni politici



ALGHERO – La Sardegna quest’anno è meta scelta da tanti vip che alloggiano nelle coste del Sud Sardegna ma anche in Costa Smeralda. Il ministro Dario Franceschini (Cultura) ha preso un traghetto per la Sardegna e si godrà il mare cristallino dell'isola. Non solo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha scelto la Sardegna per le sue vacanze estive. Il presidente sta trascorrendo le vacanze ad Alghero, nella villa di Porto Conte, la foresteria dell'aeronautica militare nel cuore di una riserva naturale, in assoluto relax e con nessun impegno istituzionale.



La maggior parte dei ministri invece rimarrà in Italia e saranno vacanze brevi per via degli impegni politici. Vacanze umbre per il presidente del consiglio Mario Draghi, a Città delle Pieve, in val di Chiana, dov’è cittadino onorario. Roberto Speranza ha scelto la Toscana dove è stato accolto con proteste da parte di albergatori, proprietari di discoteche e cittadini contrari al green pass. Mentre proseguono le vacanze al mare per Luigi Di Maio (Esteri) che attracca in Puglia, zona Gargano, mentre altri tre ministri hanno scelto la Liguria: Massimo Garavaglia (Turismo), Andrea Orlando (Lavoro) e Roberto Cingolani (Transizione ecologica).



La montagna è la meta scelta da tre ministre: Marta Cartabia (Giustizia) in Valle d’Aosta, Mara Carfagna (Sud e coesione territoriale) tra mare e montagna e Elena Bonetti (Famiglia) che si dividerà tra Venezia e la montagna.