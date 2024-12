Cor 10 agosto 2021 Esche killer a Porto Torres: avvelenato un cocker un grave pericolo per gli animali domestici. Una prima vittima la notte scorsa: un cocker nero di 12 anni, di proprietà di un ragazzo del posto è stato avvelenato da un boccone contenente lumachicida



PORTO TORRES - Bocconi killer, esche disseminate qua e là in via Lussu e in via Pertini, nella zona residenziale C1/2 a Porto Torres, un grave pericolo per gli animali domestici. Una prima vittima la notte scorsa: un cocker nero di 12 anni, di proprietà di un ragazzo del posto è stato avvelenato da un boccone contenente lumachicida, sostanza usata comunemente contro le lumache ma appetibile per i cani di qualsiasi razza.



I primi sintomi dopo appena 40 minuti: aumento della temperatura, convulsioni e tremori muscolari. Subito ricoverato presso il veterinario di fiducia, le cure tempestive hanno consentito di salvargli la vita e di dimetterlo già da questa mattina. La ripresa completa nelle prossime ore, dopo il periodo di degenza trascorso a casa. Nel frattempo è stata disposta la documentazione di denuncia dell’episodio da comunicare al sindaco di Porto Torres e alle forze dell’ordine, per una segnalazione ufficiale corredata del campione da analizzare.



Difficile dire dove e quando esattamente il cane abbia ingerito il boccone avvelenato, di certo c’è molta preoccupazione tra i proprietari di cani che temono ci sia qualcuno voglia sbarazzarsi di altri animali, spargendo in giro esche killer, poi accidentalmente ingeriti dai quattro zampe a passeggio.