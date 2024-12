Cor 16 agosto 2021 Ubriachi al volante: denunce a Sennori e Bonorva Il comando provinciale di Sassari dei Carabinieri ha eseguito, nei giorni del weekend ferragostano, una serie di servizi di controllo del territorio rinforzati, per rispondere alle maggiori esigenze che il periodo richiede in termini di sicurezza pubblica



BONORVA - Il comando provinciale di Sassari dei Carabinieri ha eseguito, nei giorni del weekend ferragostano, una serie di servizi di controllo del territorio rinforzati, per rispondere alle maggiori esigenze che il periodo richiede in termini di sicurezza pubblica. Da tali servizi sono scaturite diverse segnalazioni all’autorità giudiziaria.



Già nella notte tra venerdì e sabato, a Sennori (SS), i militari della locale stazione hanno deferito alla Procura della Repubblica di Sassari, per guida in stato di ebbrezza, un Sennorese di 41 anni, sorpreso sulla Strada Statale 200 alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico di 2,7 g/l.



Nella stessa nottata a Bonorva un pensionato 70enne, dopo aver provocato un sinistro stradale con feriti sulla Strada Provinciale 43, in loc. Punga dell'agro di Bonorva alla guida del proprio autoveicolo, è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 2,50 g/l.