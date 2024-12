Cor 17 agosto 2021 Castelporziano, piromani nella tenuta presidenziale Il Presidente Mattarella, in questi giorni ad Alghero in Sardegna nella residenza militare di Porto Conte, in una nota, ha ribadito la sua condanna per gli atti di criminalità che colpiscono la comunità civile



ALGHERO - Questa mattina ignoti piromani hanno gettato degli inneschi accesi oltre il muro di cinta su via Pratica di Mare della tenuta presidenziale di Castelporziano, riserva naturale di inestimabile valore, polmone di Roma sud e residenza estiva del Capo dello Stato. Interessati dalle fiamme alcuni alberi e una piccola porzione di macchia mediterranea.



L'allarme è arrivato da alcuni cittadini che hanno immediatamente avvisato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti spegnendo l’incendio. Sul posto sono arrivate anche le squadre dei carabinieri forestali e dei vigili del fuoco in forza nella tenuta presidenziale.



Il Presidente Mattarella, in questi giorni ad Alghero in Sardegna nella residenza militare di Porto Conte, in una nota, ha ribadito la sua condanna per gli atti di criminalità che colpiscono la comunità civile e ha ringraziato i cittadini che hanno segnalato l’incendio e le squadre di soccorso dei vigili del fuoco. «Grazie al loro intervento tempestivo sono state evitate gravissime conseguenze».