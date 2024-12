Cor 17 agosto 2021 Licanìas, il festival nel cuore del Barigadu Da giovedì 26 a domenica 29 agosto La cultura in piazza, a Neoneli (Oristano), per quattro intense giornate di incontri letterari, arti visive e buona musica. Al centro delle riflessioni di Licanìas la forza dirompente dell´immaginazione: "Imagine" è infatti il tema della rassegna



ORISTANO - La cultura in piazza, a Neoneli (OR), per quattro intense giornate di incontri letterari, arti visive e buona musica. Da giovedì 26 a domenica 29 agosto torna Licanìas, il festival nel cuore del Barigadu promosso dall'Amministrazione comunale per la direzione artistica di Alessandro Marongiu. Tra i protagonisti di questa edizione Letizia Battaglia, Giulio Cavalli, Vera Gheno, Aldo Nove, Valentina Mira, Alessandro De Roma, Roberto Cotroneo e molti altri. Libri ma non solo: mostre d'arte, laboratori, progetti musicali e letture sceniche, per un festival che da sempre fa della contaminazione tra le arti la sua cifra stilistica.



Al centro delle riflessioni di Licanìas la forza dirompente dell'immaginazione: "Imagine" è infatti il tema della rassegna, a cinquant'anni dall'uscita di uno dei brani più iconici della storia della musica pop, considerato uno dei maggiori lasciti artistici di John Lennon.



«La scelta del tema – spiega Anna Rita Punzo, curatrice della sezione arti visive del festival – è figlia del nostro presente, un tempo incerto e sospeso, in cui le distopie hanno sostituito le utopie ma la volontà di reagire, di cercare la luce nella caverna, non si è mai spenta. Licanìas intende raccogliere, riunire e divulgare storie, racconti e testimonianze di vicende capaci di sovvertire l'ordine, sfidare l'irreale e offrire un contraltare alla stessa immaginazione».