Cor 20 agosto 2021 Valledoria: il cane abbaia ed il vicino lo bastona Denunciato nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Valledoria pensionato originario del Cagliaritano ma residente a Valledoria. L´accusa è maltrattamento di animali



VALLEDORIA - I carabinieri della stazione di Valledoria hanno denunciato un pensionato 75enne, originario del cagliaritano ma residente a Valledoria, per maltrattamento di animali. La vicenda risale a qualche giorno fa. Il cagnolino, di proprietà di una donna, avrebbe abbaiato in maniera tale da disturbare l’anziano, vicino di casa. Questi allora ha preso un bastone e ha colpito l’animale ripetutamente, tanto da costringere la proprietaria a ricorrere alle cure di un veterinario, che ha stilato una prognosi di 7 giorni per la bestiola. La scena è stata ripresa da alcune telecamere ed è stata vista da alcuni testimoni. Tutti questi elementi sono stati raccolti dai carabinieri, che hanno così potuto informare la Procura della Repubblica.