Cor 23 agosto 2021 A Florinas arriva Mirko Zylahy Penultimo appuntamento per la sezione “A balla sola”, dedicata agli incontri con singoli autori, del festival letterario “Florinas in Giallo”, organizzato dal Comune di Florinas con la direzione artistica delle librerie Cyrano e Azuni



FLORINAS - Penultimo appuntamento per la sezione “A balla sola”, dedicata agli incontri con singoli autori, del festival letterario “Florinas in Giallo”, organizzato dal Comune di Florinas con la direzione artistica delle librerie Cyrano e Azuni. Martedì 24 agosto, alla 21 in largo Brigata Sassari, lo scrittore Mirko Zylahy conversa con GP Meloni del suo thriller “L’uomo del bosco” (Longanesi). Poi sabato 28 a Florinas ci sarà il reading “Una vita a scartamento ridotto” di Gerardo Ferrara e Roberto Deiana, dedicato ad Andrea Camilleri, e dal primo al 5 settembre il festival farà una full immersion di cinque giorni con tantissimi ospiti nazionali e internazionali, tra i quali lo scrittore francese di origini armene Ian Manook e il maestro tedesco del thriller psicologico Wulf Dorn.



Romano, classe 1974, Mirko Zilahy ha insegnato Lingua e Letteratura italiana a Dublino; collabora con il Corriere della Sera e ha esordito nella narrativa nel 2016 con “È così che si uccide”, a cui sono seguiti “La forma del buio” e “Così crudele è la fine. “L’uomo del bosco” (Longanesi) prende l’avvio dalla straordinaria invenzione del professor John Glynn – una sonda geofonica capace di prevedere ogni tipo di terremoto – e poi, attraverso una serie di fatti insoliti e inquietanti, si addentra nel passato dello scienziato, nel quale si cela un «peccato originale antico quanto è antico il mondo. Perché nel bosco dell’infanzia si nasconde il segreto più spaventoso. È lì che ci aspetta. Ed è lì che lo ritroveremo».