Cor 23 agosto 2021 Pensieri e parole: successo nell´isola-parco Grande successo per la due giorni nell´isola parco. Fornelli: tra terra e mare per parlare di libri, film e tutela del territorio. Guzzanti: Il futuro raccontato nel mio libro? potrebbe diventare realtà. I prossimi appuntamenti ad Alghero e Porto Torres



PORTO TORRES - Grande successo per la due giorni di “Pensieri e parole: libri e film all'Asinara” un festival che oltre il cinema e la letteratura ha regalato anche in questa XVI edizione al numeroso pubblico accorso nell'isola–parco: tramonti mozzafiato e un 'immersione profonda nella natura incontaminata. A conferma dello stretto legame della manifestazione con il territorio sul palco, allestito tra terra e mare nel molo di Fornelli, sono stati numerosi i dibattiti, le proiezioni e le presentazioni di libri incentrati su uno dei temi cardine del festival: la riflessione sulle problematiche legate alla sostenibilità ambientale.



Tra i momenti più attesi la presentazione di “2119. La disfatta dei Sapiens (Harper & Collins) romanzo d'esordio di Sabina Guzzanti che ha presentato il volume dialogando insieme al direttore artistico del festival Sante Maurizi, alla scrittrice Silvia Sanna e a Giovanni Mori di “Fridays for future”. La scrittrice immagina nel suo racconto l'estinzione della specie umana affrontando alcuni temi fondamentali dei nostri giorni: cambiamento climatico, dipendenze dalle nuove tecnologie, concentrazione della ricchezza. L'incontro è stato seguito con grande interesse dal pubblico che ha poi dialogato con la Guzzanti nell'informale atmosfera del festival.



Grande entusiasmo anche per il l live concert di Astro e Bandito che hanno presentato singolarmente alcuni dei loro brani più noti esibendosi poi al temine della performance in un inedito duo. Un breve quanto emozionante video ha mostrato al pubblico nella seconda parte della serata “Le comunità resilienti sommerse dell’Isola dell’Asinara” un parco che ospita sia in mare che sulla terraferma una ricca fauna e flora di specie protette. A presentare il progetto accanto a Maurizi sono stati Gabriela Scanu e Vittorio Gazale (commissaria e direttore del Parco dell'Asinara) Giovanni Mori (portavoce nazionale di Fridays for Future) e Mattea Lissia (direttrice di Time in Jazz).



«Dal qualche anno 'Time in Jazz' porta avanti 'Green Jazz' - dice Maurizi - un importante progetto di sensibilizzazione ecologica che mira a ridurre l’impatto del festival sull'ambiente e sulle risorse naturali del territorio anche “Pensieri e parole" sta seguendo questa strada per suggellare il legame da sempre strettissimo tra il nostro progetto artistico e il territorio che lo ospita». A chiudere la serata alle 22 ancora una riflessione sulla sostenibilità ambientale con “Interdependence” undici corti sulla crisi climatica prodotti da “Art of the world”.