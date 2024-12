S.A. 24 agosto 2021 Allarme Blue Tongue a Nuoro e Oristano Cia Agricoltori Sardegna lancia l´allarme per la crescita dei contagi e fa un appello all’assessorato regionale della Sanità



NUORO - I nuovi focolai di Lingua blu che hanno colpito numerosi allevamenti ovini nelle province di Nuoro e Oristano, contagiando migliaia di capi, hanno riacceso un allarme purtroppo mai sopito e destano molta inquietudine fra gli allevatori dell'intera isola. Davanti a questa ennesima emergenza sanitaria Cia Agricoltori Sardegna esprime preoccupazione per la crescita dei contagi e chiede all’assessorato regionale della Sanità quali procedure e strategie abbia intenzione di mettere in atto per intervenire negli allevamenti colpiti dalla Blue tongue e bloccare la diffusione del virus.



Cia Agricoltori Sardegna rimarca inoltre i ritardi della campagna vaccinale contro la Lingua blu, che avrebbe dovuto rappresentare un argine contro il ritorno del virus e contro le nefaste ripercussioni economiche che una nuova epidemia di Blue tongue avrebbe sulle aziende zootecniche, già fortemente colpite dalla crisi innescata dalla pandemia di covid-19. Le vaccinazioni sarebbero dovute essere programmate a partire da maggio e a oggi sarebbero dovute essere già concluse. La Sardegna si trova invece a dover fronteggiare una ennesima emergenza sanitaria che rischia di spazzare via centinaia di allevamenti e imprese agricole.