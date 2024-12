S.A. 24 agosto 2021 Condizionatore in fiamme alla Taulera Principio di incendio in un appartamento nella zona della Taulera. A causarlo sarebbe stato il motore di un condizionatore nel terrazzo. All´alba a fuoco un minivan al Lido



ALGHERO - I Vigili del fuoco di Alghero nel primo pomeriggio di oggi sono intervenuti per un principio di incendio in un appartamento nella zona della Taulera. A causarlo sarebbe stato il motore di un condizionatore nel terrazzo.



Non sono stati registrati danni rilevanti, ne persone ferite. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia. All'alba di oggi i pompieri erano stati allertati per l'incendio di un minivan al Lido. Per le operazioni in corso è stata modificata anche la viabilità nelle prime ore di questa mattina.