Abbabula: appuntamenti finali

SASSARI - Prosegue nei prossimi giorni il festival Abbabula. Dopo gli appuntamenti in musica vissuti fra piazza d’Italia e Piazza Moretti, la XXIII^ edizione del festival organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili si prepara a scrivere le battute finali del suo 2021: 5 serate, tre produzioni originali, momenti d’arte e condivisione, nuovi linguaggi da esplorare.



Il 27 e 28 agosto, alle ore 21 nello Spazio Bunker di via Porcellana 17/A a Sassari andrà in scena “RUT” (coproduzione SpazioT e Le Ragazze Terribili), suggestivo e applaudissimo spettacolo teatrale con Chiara Murru per la regia di Nicola Bremer. Si continua il 30 e 31 agosto, alle ore 21 nello Spazio Bunker di via Porcellana 17/A a Sassari con “Der Boxer” di e con Michele Vargiu e musiche degli Elva Lutza eseguite dal vivo da Gianluca Dessì.



Chiusura il 1 settembre con croSS, l'audiowalk per camminatori solitari. Una passeggiata nelle vie del centro cittadino ma anche un'esperienza immersiva in "cuffia" per perdersi tra musiche del passato e squarci del presente della città. Evento su prenotazione (079/278275), accesso consentito solo previa presentazione all’ingresso del green pass o di un tampone negativo certificato effettuato nelle 48 ore precedenti l’inizio dello spettacolo.



Nella foto: Chiara Murru