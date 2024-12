G.P. 26 agosto 2021 Calcio: Sennori chiude e regala l´attrezzatura Il Sennori 1968 termina le attività e dona l’attrezzatura sportiva all’Usd Sennori. La nuova prima squadra di calcio del paese ha iniziato nei giorni scorsi la preparazione atletica in vista del campionato di Prima categoria la cui partenza è in programma il 26 settembre



SENNORI - Dopo oltre dieci anni di attività con le squadre giovanili l’US Sennori 1968 appende definitivamente le scarpette al chiodo, mettendo fine a tutte le attività. Un addio con il sorriso e con il pensiero rivolto al futuro: il presidente Gianmario Camboni e la dirigente Enrichetta Soggia hanno voluto donare tutta l’attrezzatura sportiva della società alla USD Sennori.



La nuova prima squadra di calcio del paese ha iniziato nei giorni scorsi la preparazione atletica in vista del campionato di Prima categoria la cui partenza è in programma il 26 settembre. Le attrezzature sono state consegnate al campo “Basilio Canu” al presidente dell’USD Sennori, Gianni Desini, alla presenza del sindaco di Sennori, Nicola Sassu, e dell’assessore allo Sport, Roberto Desini.



Nella foto: la consegna dell’attrezzatura