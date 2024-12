Cor 30 agosto 2021 Tournée da Bar, tutto pronto ad Alghero Appuntamento questa sera, lunedì 30 agosto, dove alle 21 sul palco del Quarter arriva lo spettacolo "Il Mercante di Venezia", cavallo di battaglia della coinvolgente compagnia di artisti



ALGHERO - Tournée da Bar, l’innovativa impresa culturale che sta rivoluzionando il sistema dell'intrattenimento serale, torna in Sardegna per un evento speciale ad Alghero con ingresso gratuito. Appuntamento questa sera, lunedì 30 agosto, alle 21 sul palco de Lo Quarter arriva lo spettacolo "Il Mercante di Venezia".



Una storia in cui vittima e carnefice si confondono e nel quale il pubblico è portato a domandarsi chi abbia torto e chi ragione. Una splendida parabola per riflettere sulla giustizia e sull'etica personale all'interno di un mondo in cui accettare ed accogliere il prossimo senza un tornaconto personale sembra sempre più difficile.



Una serata colorata, coinvolgente e con musica dal vivo, per riscoprire la bellezza del teatro e della letteratura. Questo è il Teatro in pieno stile Tournée da Bar. Con Davide Lorenzo Palla, accompagnamento musicale dal vivo di Tiziano Cannas Aghedu, traduzione, musiche e adattamento Tournée da Bar e Regia Riccardo Mallus.



