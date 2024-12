Cor 2 settembre 2021 Terremoto al Civile: dimissioni a Medicina Temussi rinnova fiducia a Greco che serra le fila

a Greco che serra le fila Terremoto in ospedale, Greco si dimette e accusa

in ospedale, Greco si dimette e accusa Ats chiude Ittiri: pazienti a Ghilarza, medici ad Alghero Nuovi scossoni nell´Unione Operativa di Medicina: dimissioni per la direttrice, Ada Antonia Ferriani. E´ un vero e proprio terremoto quello che coinvolge i responsabili dei reparti ospedalieri ad Alghero e rischia di travolgere pazienti e malati



terremoto che da tempo ormai, mina la regolare attività e operatività ospedaliera nel Presidio di Alghero-Ozieri. Dopo che il dottor Gioacchino Greco è ritornato saldamente a capo del Presidio, emanando alcune stringenti direttive, serrando le fila e imponendo rigide condotte a tutti gli operatori sanitari, crescono infatti i malumori [



Tanto che, già si registrerebbero le prime conseguenze: dimissioni per la direttrice f.f. dell'Unione Operativa di Medicina. La dottoressa Ada Antonia Ferriani, probabilmente esausta dalla complessità del servizio senza le debite risposte dall'azienda ed il sostegno della direzione, sceglie di rimettere l'incarico nelle mani dei vertici Ats.



Qualora venissero confermate, si tratterebbe di una grave perdita per il reparto dell'ospedale Civile di Alghero che dirigeva da circa un anno con grande caparbietà e competenza, nonostante le grandi e gravi carenze di personale e risorse. Difficile capire cosa ancora potrebbe accadere nel reparto, come anche negli altri settori. Stando alle indiscrezioni che trapelano con insistenza quotidiana, i dissapori infatti si acuiscono anche in altri reparti. ALGHERO - Prime conseguenze delche da tempo ormai, mina la regolare attività e operatività ospedaliera nel Presidio di Alghero-Ozieri. Dopo che il dottor Gioacchino Greco è ritornato saldamente a capo del Presidio, emanando alcune stringenti direttive, serrando le fila e imponendo rigide condotte a tutti gli operatori sanitari, crescono infatti i malumori [ LEGGI ].Tanto che, già si registrerebbero le prime conseguenze: dimissioni per la direttricedell'Unione Operativa di Medicina. La dottoressa Ada Antonia Ferriani, probabilmente esausta dalla complessità del servizio senza le debite risposte dall'azienda ed il sostegno della direzione, sceglie di rimettere l'incarico nelle mani dei verticiQualora venissero confermate, si tratterebbe di una grave perdita per il reparto dell'ospedale Civile di Alghero che dirigeva da circa un anno con grande caparbietà e competenza, nonostante le grandi e gravi carenze di personale e risorse. Difficile capire cosa ancora potrebbe accadere nel reparto, come anche negli altri settori. Stando alle indiscrezioni che trapelano con insistenza quotidiana, i dissapori infatti si acuiscono anche in altri reparti.