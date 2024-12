S.A. 3 settembre 2021 Auto travolge daino nella strada di Fertilia Un daino travolto da un´auto è stato lasciato dodici ore a bordo strada, ferito e sofferente nella strada Fertilia-Porto Conte nonostante le ripetute segnalazioni alle Forze dell´Ordine



ALGHERO - Un daino travolto da un'auto è stato lasciato dodici ore a bordo strada, ferito e sofferente (nella foto). L'animale, un maschio adulto, è stato colpito nella tarda serata di giovedì da una Suzuky Vitara guidata da una signora algherese, nella strada che collega Fertilia a Porto Conte.



La stessa conducente si è resa conto immediatamente della gravità della situazione e ha allertato la Forestale. Segnalazioni al Corpo Forestale, ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco sono arrivate da altri passanti.



Uno di loro ha denunciato il fatto al Quotidiano di Alghero: «ai nostri ripetuti solleciti ci è stato risposto che non vi erano fondi regionali per prelevare l'animale ferito e portarlo a Bonassai. Avremo dovuto portarlo noi ma come facciamo a caricare in auto una bestia di questo peso?». Così sono trascorse dodici interminabili ore fino a quando stamane di prima mattina il daino è stato recuperato e portato via, ancora vivo dopo una notte di inutile ed evitabile sofferenza. L'animale sarebbe poi deceduto durante il trasporto.