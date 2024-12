Cor 3 settembre 2021 Di Gangi (FdI) non è più assessore Il sindaco di Alghero revoca con effetto immediato l´incarico assessoriale a Marco Di Gangi. Da alcune settimane non aveva più deleghe per effetto dell´azzeramento disposto dopo la querelle sulla direzione della Fondazione presieduta da Andrea Delogu



ALGHERO - Marco Di Gangi non è più assessore ad Alghero. Lo ha disposto col decreto nr.39 firmato questa mattina il sindaco Mario Conoci. Da alcune settimane l'esponente di Fratelli d'Italia non aveva più deleghe per effetto dell'azzeramento disposto dopo la querelle sulla direzione della Fondazione Alghero, presieduta da Andrea Delogu (Fi). Per ora il sindaco non ha provveduto alla sua sostituzione, trattenendo le importanti deleghe al Turismo ed alla Cultura.