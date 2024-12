S.A. 5 settembre 2021 Covid, calano positivi e due decessi 173 nuovi casi di positività al Covid, quasi cento in meno del giorno precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 6.554



CAGLIARI - Contagi in calo in Sardegna: nell'ultimo aggiornamento fornito dalla Regione si registrano 173 nuovi casi di positività al Covid, quasi cento in meno del giorno precedente. 2.684 le persone testate.



Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8388 test, per un tasso di positività del 2%. Due i decessi: un uomo di 53 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e una persona residente nella Provincia di Sassari.



I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (+1), quelli in area medica sono 233 (+6). Le persone in isolamento domiciliare sono 6.554 (281 in meno rispetto a 24 ore prima).