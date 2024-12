S.A. 5 settembre 2021 Porto Torres: girasoli per il generale Dalla Chiesa L’amministrazione comunale di Porto Torres ha reso omaggio al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso da Cosa Nostra il 3 settembre del 1982, nella via a lui intitolata



PORTO TORRES - L’amministrazione comunale di Porto Torres, rappresentata dal presidente del consiglio, Franco Satta, dal vice Sebastiano Sassu e dal portavoce del sindaco, Antonio Chessa, ha reso omaggio al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso da Cosa Nostra il 3 settembre del 1982, dopo il suo insediamento come prefetto nella città di Palermo.



In occasione del trentanovesimo anniversario dalla strage di via Carini, a Palermo, in cui morirono anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo, è stato deposto un mazzo di fiori di girasoli, tanto amati dal generale, nella via a lui intitolata.





Nella foto: da sinistra Sassu, Satta e Chessa