S.A. 5 settembre 2021 «Stop tratta Civitavecchia, Governo intervenga» E´ l´appello che arriva dall´assessore regionale ai trasporti Giorgio Todde e dal deputato di Fratelli D´Italia Salvatore Deidda



CAGLIARI - «Con la stagione turistica ancora aperta, la ventilata soppressione delle corse sarebbe un danno gravissimo, che il Governo deve scongiurare con un intervento immediato». Così l'assessore regionale ai trasporti Giorgio Todde commenta la possibile interruzione della tratta marittima Civitavecchia Cagliari.



«Sarebbe l'epilogo, dice l'assessore, di un'estate già segnata da ritardi, disservizi, cancellazioni che hanno interessato gli scali sardi, e in modo particolare Arbatax».



Dello stesso avviso Fratelli d'Italia con il deputato sardo Salvatore Deidda: «quello che dovrebbe fare l'attuale Ministro è convocare un tavolo urgente con le compagnie interessate poiché il modello attuale non funziona e assistiamo ogni giorno a ritardi, disservizi inaccettabili e notizie che pregiudicano le attività commerciali e turistiche. Dapprima hanno dichiarato che non avrebbero prorogato il servizio a Moby, poi l'hanno prorogato e poi un bando di gara in fretta e furia, per altro contestato da una delle compagnie e pure dall'Associazione degli emigrati Sardi».