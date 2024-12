G.P. 7 settembre 2021 Éntula: due autrici raccontano le Isole Éntula, IX Edizione del Festival Letterario Diffuso in Sardegna. Da venerdì 10 settembre, si parte con due scrittrici, due romanzi declinati al femminile e ambientati in un’isola in tre presentazioni, tra Gavoi, Turri e Villagrande Strisaili. La Sardegna con Valeria Usala e la Sicilia sud orientale descritta da Roberta Corradin.



NUORO - Due scrittrici, due romanzi declinati al femminile e ambientati in un’isola: la Sardegna, quella dell’esordiente Valeria Usala e la Sicilia sud orientale descritta da Roberta Corradin. Le due autrici sono le nuove protagoniste del festival Éntula, in tre presentazioni, tra Gavoi, Turri e Villagrande Strisaili. Éntula, festival letterario inclusivo per antonomasia: dal 2013 propone libri e autori appartenenti a qualsiasi genere letterario, in arrivo da qualsiasi parte del mondo in qualsiasi centro della Sardegna. Collabora da tempo con i festival Liquida, Dall’altra parte del mare, Un’isola in rete, Tuttestorie, Racconti e paesaggio e LEI, e da quest’anno anche con Aria Acqua Luoghi.



Venerdì, 10 settembre, due appuntamenti in agenda: Valeria Usala è a Gavoi per presentare, in conversazione Lalla Careddu nel giardino comunale "Roberto Sanna", alle 18, il suo primo romanzo La rinnegata (Garzanti). È la storia di una donna che da sempre lotta contro il pregiudizio del senza un uomo accanto una donna non è niente, ambientata in una Sardegna che è al tempo stesso natura, leggende e contraddizioni. Roberta Corradin sarà a Turri, intervistata da Federico Zicoschi, nel cortile della biblioteca Ortensia De Montis alle 19.30, sul romanzo Piovono Mandorle (Piemme): un viaggio giallo che, come la Sicilia, è profumo, sapore, leggenda, mito, e molto di più.



Sabato 11 settembre, Roberta Corradin sarà ospite col suo romanzo a Villagrande Strisaili. Appuntamento alle 18, in via Roma 1 di fronte al Municipio. Roberta Corradin conduce il lettore in un viaggio giallo che, come la Sicilia, è profumo, sapore, leggenda, mito, e molto di più. L’accesso agli eventi è possibile previa verifica del Green Pass, come previsto dalle nuove norme di contenimento del COVID19.