S.A. 8 settembre 2021 Sennori, tenta di uccidere la compagna e si impicca La vittima è una donna di 48 anni di Sennori. L´uomo dopo averla colpita con un arma da fuoco si è suicidato. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e il movente



SENNORI - Un'altra vittima di tentato femminicidio in Sardegna: è una 48enne di Sennori, colpita nella serata di martedì con due colpi di arma da fuoco dal compagno di 42 anni che poi si è tolto la vita impiccandosi nel garage della sua abitazione.



Alcuni testimoni hanno raccontato che la donna ferita si è presentata al campo sportivo, dove era in corso una partita amichevole ed era presente un presidio del 118. I sanitari l'hanno trasferita immediatamente in ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.



Nella notte ha superato un delicato intervento chirurgico nel nosocomio sassarese: le sue condizioni sono stabili e resta ricoverata nel reparto Rianimazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sennori, insieme alla compagnia di Porto Torres e al reparto operativo del comando provinciale di Sassari. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e il movente.



Ultimo aggiornamento alle 11