S.A. 8 settembre 2021 Ortofrutta sarda in mostra al Macfrut Regione partner ufficiale del Macfrut di Rimini, aperto martedì, prima fiera dell’ortofrutta in presenza dopo un anno e mezzo di stop degli eventi a causa del Covid



CAGLIARI - Sardegna protagonista, come partner ufficiale del Macfrut di Rimini, aperto martedì, prima fiera dell’ortofrutta in presenza dopo un anno e mezzo di stop degli eventi a causa del Covid. «Il comparto ortofrutticolo regionale costituisce il 23% del valore complessivo della produzione agricola con circa 15mila ettari coltivati. E’ un comparto da potenziare - dice il Presidente della Regione Christian Solinas - alla luce delle interessanti prospettive di mercato correlate ad un costante incremento della domanda da parte dei consumatori, sempre più orientati al consumo dei prodotti di qualità che la Sardegna puo’ offrire».



«Con una migliore gestione dell’offerta attraverso il sostegno alle 9 organizzazioni di produttori ortofrutta attualmente presenti in Sardegna, e con un adeguamento della rete consortile per la fornitura dei servizi irrigui alle aziende, abbiamo posto le basi per creare le condizioni per l’inserimento di nuove aziende, soprattutto quelle gestite da giovani imprenditori, nel circuito ortofrutticolo regionale» sottolinea l’assessora regionale all’agricoltura Gabriella Murgia.



L’Assessorato regionale dell’agricoltura ha affidato all’Agenzia Laore l’organizzazione della presenza sarda, attraverso la realizzazione di uno stand espositivo dotato dei servizi di supporto per l’esposizione dei prodotti, le degustazioni tecniche e le contrattazioni commerciali.

L’Agenzia ha quindi predisposto un bando di partecipazione al quale hanno aderito cinque dei più importanti del mondo ortofrutticolo isolano.