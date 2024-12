Cor 9 settembre 2021 Incendio ad Alghero, palazzina evacuata Incendio poco dopo le 4 del mattino in un piano terra in via Villanova: Evacuata precauzionalmente nella notte l´intera palazzina a quattro piani. S´indaga sulle origini del rogo



ALGHERO - Fiamme e paura nella notte tra mercoledì e giovedì ad Alghero, nel popoloso quartiere della Pietria. Incendio poco dopo le 4 del mattino in un piano terra in Via Villanova: Evacuata precauzionalmente l'intera palazzina a quattro piani. Sul posto oltre al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, anche i carabinieri e i sanitari del 118. In fase di accertamento le cause che hanno determinato il rogo.