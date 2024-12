G.P. 9 settembre 2021 Éntula: protagoniste Usala e Corradin Éntula, festival letterario diffuso con la Sardegna, IX edizione. Domani, venerdě 10 settembre: Valeria Usala presenta il romanzo La rinnegata a Gavoi ore 18, mentre Roberta Corradin presenta il romanzo Piovono Mandorle a Turri alle ore 19.30



NUORO - Domani, venerdě 10 settembre, due appuntamenti in agenda per Éntula - festival letterario diffuso con la Sardegna. Valeria Usala č a Gavoi per presentare, in conversazione Lalla Careddu nel giardino comunale "Roberto Sanna", alle 18, il suo primo romanzo La rinnegata (Garzanti). Qui si racconta di Teresa, una donna ripudiata dal suo paese e perfino da chi l’ha messa al mondo, ed č una storia di coraggio e di rabbia, di abbandono e di amore negato. Č la storia di una donna che da sempre lotta contro il pregiudizio del senza un uomo accanto una donna non č niente, ambientata in una Sardegna che č al tempo stesso natura, leggende e contraddizioni.



Roberta Corradin č a Turri, intervistata da Federico Zicoschi, nel cortile della biblioteca Ortensia De Montis alle 19.30, sul romanzo Piovono Mandorle (Piemme): un viaggio giallo che, come la Sicilia, č profumo, sapore, leggenda, mito, e molto di piů. Nell'estremo sud-est della Sicilia, in una Scicli cosmopolita, teatro di note serie tv e film internazionali, accadono delitti veri. A occuparsene, tra il maschilismo dilagante e la fatica di districarsi tra le troupe che assediano la cittŕ, č la commissaria Maria Gelata.



Sabato 11 settembre, Roberta Corradin č ospite col suo romanzo a Villagrande Strisaili. Appuntamento alle 18, in via Roma 1 di fronte al Municipio. L’accesso agli eventi č possibile previa verifica del Green Pass, come previsto dalle nuove norme di contenimento del COVID19. Éntula, festival letterario diffuso con la Sardegna č realizzato col contributo di Regione Autonoma della Sardegna - assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Fondazione Sardegna.



