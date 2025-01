Cor 11 settembre 2021 Amichevole Porto Torres - Sassari Calcio Tutto pronto allo stadio comunale di Viale delle Vigne per l´amichevole tra il Porto Torres e Sassari Calcio Latte Dolce. Il debutto in campionato domenica 19 settembre a Carbonia



SASSARI - Oggi (sabato) alle 17.30, allo Stadio Comunale di Viale delle Vigne di Porto Torres, i ragazzi di mister Scotto se la vedranno proprio con la formazione turritana, che disputerà il campionato di Promozione. Sarà uno degli ultimi appuntamenti prima dell’inizio della stagione, che sarà domenica 19 settembre a Carbonia. Ricordiamo che la prima partita in casa, che si disputerà al “Vanni Sanna”, sarà contro il Muravera.