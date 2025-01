S.A. 12 settembre 2021 Un libro sui fortini di Alghero: martedì la presentazione Protagonisti della serata saranno Rolando Galligani e Mauro Almaviva che dialogheranno con Raffaele Sari del loro libro "Lo sbarco che mai avvenne. Il sistema fortificato di Alghero e Porto Ferro nella Seconda Guerra Mondiale"



ALGHERO - Martedì 14 settembre alle 18,30 nuovo appuntamento con le buone letture nello spazio all'aperto della Libreria Cyrano di Alghero.

Protagonisti della serata saranno Rolando Galligani e Mauro Almaviva che dialogheranno con Raffaele Sari del loro libro "Lo sbarco che mai avvenne. Il sistema fortificato di Alghero e Porto Ferro nella Seconda Guerra Mondiale" (Bertoni). Nella primavera avanzata del 1943 gli italiani e i tedeschi si aspettavano imminente, grazie anche ad una “soffiata” dei servizi segreti germanici, un’invasione della Sardegna da parte degli eserciti alleati anglo-americani. Lo sbarco sull'isola era stato a lungo contemplato e pianificato accuratamente e solo nella conferenza di Casablanca del gennaio 1943 gli Alleati, con una decisione più politica che militare, decisero di volgersi verso la Sicilia.



I bombardamenti su obbiettivi militari e civili nel 1943 e le ripetute operazioni di commando inglesi e americani condotte tra gennaio e giugno dello stesso anno, anche se fallimentari, non fecero che rafforzare la convinzione che presto si sarebbe dovuto combattere sul suolo isolano. E la zona di Alghero poteva essere uno degli obbiettivi prioritari per un’eventuale invasione. Tramite l'accurato esame di documenti storici e di testimonianze, sono analizzati, oltre alle ragioni del conflitto, il processo di costruzione del complesso sistema di fortificazione antisbarco nell'area di Alghero e vari episodi bellici sull’isola nel 1941 e nel 1943. Sono presi in esame gli armamenti dislocati nel territorio e quelli in dotazione ai soldati, i campi minati e le esercitazioni per contenere l'ansia dell'attesa scrutando sempre l'orizzonte.



La lettura, scorrevole ma ricca d’informazioni e curiosità, ci conduce anche lungo un percorso ideale fra le vestigia, ancora sorprendentemente conservate, di quel tragico periodo. Il sistema di fortini di Alghero e Porto Ferro, unico per dimensioni e unico in Italia rimasto ancora intatto con i suoi 30 Km di 667 manufatti in pietra e cemento armato, andrebbe conservato e tramandato perché quelle pietre e quel cemento ci raccontano le storie, le paure, le ansie di uomini che qui stazionarono in una spasmodica attesa di uno sbarco che mai avvenne; ma soprattutto ci ricordano un tragico periodo che speriamo non debba più ripetersi.

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione.

Info e prenotazioni: cyrano.libri@gmail.com - 0799738303