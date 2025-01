S.A. 15 settembre 2021 Proroga di 6 mesi per la Civitavecchia-Cagliari E´ possibile che nella proroga e poi nel successivo bando sino a marzo la frequenza sulla linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari possa essere trisettimanale



CAGLIARI - Sei mesi di proroga per la continuità marittima con la Sardegna, in relazione alla linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio per la durata di 5 anni.



Nel frattempo procede il confronto con la commissione dell'Unione europea. La procedura da parte del Mism non è del tutto conclusa e ancora non si conoscono eventuali offerte presentate da altri vettori, ma è possibile che nella proroga e poi nel successivo bando sino a marzo la frequenza sulla linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari possa essere trisettimanale. Ora si attende l'ufficialità della scelta per l'offerta presentata.



«Non è più rinviabile il tavolo più volte richiesto in cui poter mettere a fattore comune le esigenze dei sardi, delle imprese e dei lavoratori. Ribadire il diritto alla continuità territoriale sia per i passeggeri sia per le merci, con rotte che vadano oltre Civitavecchia, peraltro, è condizione irrinunciabile se si vuole realmente dare un futuro al progresso sociale ed economico di una parte importante dell'isola. Per questo la prima questione da risolvere è far ritornare le navi in porto ma, nel contempo continuare l'iter affinché la Regione Sardegna sia pienamente titolata anche sulla continuità marittima come avviene per quella aerea» aveva dichiarato nei giorni scorsi l leader del sindacato dei trasporti Filt Cgil Arnaldo Boeddu.