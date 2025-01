Cor 16 settembre 2021 Il Psd´Az convoca il Consiglio nazionale Situazioni delicate si registrano un po in tutti i circoli della regione sarda. Sabato 18 settembre la riunione del Consiglio nazionale Partito Sardo d’Azione in programma ad Abbasanta



ABBASANTA - Dopo un lungo periodo di pausa legato alla pandemia ed alla stagione estiva, i partiti riprendono a programmare le proprie attività. Novità anche in casa sardista, col Consiglio nazionale del Partidu Sardu – Partito Sardo d’Azione che si riunisce sabato 18 settembre (dalle ore 16), ad Abbasanta (Or), nei locali del Country hotel Su Baione (SS.131, uscita Nuraghe Losa). Dieci i punti all’ordine del giorno, tra i quali le comunicazioni del segretario nazionale, la situazione politica, l’elezione degli organismi statutari e l’approvazione del rendiconto. Prevista la partecipazione di tutti i vertici di partito, da Christian Solinas ad Antonio Moro.