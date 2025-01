Cor 19 settembre 2021 Aereo in avaria, emergenza ad Alghero Un Cessna proveniente da Palma di Maiorca che ha segnalato problemi ha fatto scattare l´allerta in aeroporto ad Alghero. Scalo chiuso e qualche ritardo su alcuni voli Ryanair in fase di atterraggio e ripartenza, nessun ferito



ALGHERO - Attimi di paura nel tardo pomeriggio di sabato nella pista dell'aeroporto di Alghero a causa di un atterraggio d'emergenza per un Cessna partito da Palma di Maiorca, arrivato a Fertilia con uno dei due motori in avaria. Il personale dell’aeroporto, i vigili del fuoco e il 118 hanno attivato i protocolli di sicurezza, ma fortunatamente non c'è stato bisogno di grandi interventi. Scalo temporaneamente chiuso al traffico il tempo necessario alle operazioni, col terminal che ha subito qualche rallentamento nella programmazione dei voli.