Superbonus ed energia, convegno a Sassari

SASSARIU - “La transizione energetica e le opportunità del PNRR-Superbonus, mobilità sostenibile e comunità energetiche”, organizzato dalla Promo PA Fondazione con il patrocinio dell’ENEA, è il titolo del convegno che si terrà giovedì 23 settembre alla Camera di commercio di Sassari a partire dalle ore 9:30. Dopo gli interventi e i saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio di Sassari Stefano Visconti, del sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus, del sindaco di Alghero Mario Conoci, del presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari Valerio Scanu e del Presidente di Promo PA Fondazione Gaetano Scognamiglio, i lavori entreranno nel vivo con l’intervento dell’assessore all'Industria della Regione Autonoma Sardegna Anita Pili. Ad introdurre e moderare i lavori sarà il professor Romano Giglioli, Ordinario di Sistemi Elettrici all’ Università di Pisa e coordinatore scientifico dell’evento.



In apertura Gian Piero Celata, Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Energia, parlerà di Transizione energetica nel PNRR, la prossima generazione di tecnologie, il futuro dell’idrogeno. Seguiranno le relazioni di approfondimento sul tema con gli interventi su “Le comunità energetiche: opportunità e prime esperienze realizzate”, a cura di Marco Bailo, Sindaco di Magliano Alpi (CN); Sergio Olivero docente dell’Energy Center del Politecnico di Torino e Presidente del Comitato Tecnico Scientifico CER Magliano Alpi (CN); Marco Bussone, Presidente UNCEM; Gabriella De Maio, Professoressa di Diritto dell’Energia all’Università Federico II Napoli – Coordinatrice Italian Forum of Energy Communities.



Si proseguirà con “La rigenerazione urbana e le prospettive della mobilità a basso impatto ambientale”, con le relazioni di Marco D’Aloisi, Direttore Muoversi trimestrale di UNEM; Angelo Mautone, Direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale – MIMS; e Daniele Mirani, Responsabile mobilità sostenibile Simurg. E poi ancora Mario Bruno, componente del Consiglio Camerale, Camera di Commercio di Sassari, aprirà la sessione pomeridiana sul focus su Superbonus: norme attuative e criticità operative sulle nuove detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - Superbonus ed edilizia sostenibile, con il coordinamento e e l’intervento di Teresa Cervino, Docente Università di Pisa mentre di “Superbonus: ambiti di applicazione, approfondimenti tecnici, interventi, soluzioni possibili, casi reali” parlerà Elena Allegrini, Dipartimento Unità per l’ Efficienza Energetica (DDUEE) Divisione Sistemi, Progetti e Servizi per l’efficienza energetica (SPS), Laboratorio Supporto per le Attività Programmatiche (SAP)-ENEA Roma.



Nella foto: Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari