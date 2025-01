S.A. 21 settembre 2021 Pap-test gratuiti, al via prenotazioni Prevenzione del tumore della cervice uterina, al via le prenotazioni nei Comuni di Porto Torres, Sennori, Sorso e Stintino. È indicato per le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni e si deve ripetere con cadenza triennale



SASSARI - Per le utenti residenti o stabilmente domiciliate nei Comuni di Porto Torres, Sennori, Sorso e Stintino sono iniziate le attività di screening per la prevenzione del tumore del collo dell'utero.



Al fine di prenotare il proprio appuntamento per l'effettuazione del Pap test, le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni e residenti nei Comuni sopra citati, possono contattare il numero verde gratuito 800 663355 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, e il martedì dalle ore 15 alle ore 16.



Il Pap test è un esame gratuito, utile a diagnosticare precocemente il tumore della cervice uterina. È indicato per le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni e si deve ripetere con cadenza triennale.