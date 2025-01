Cor 21 settembre 2021 Adifolk, la città di Alghero accoglie Carles Puigdemont e Laura Borràs Presenze istituzionali catalane autorevoli per il 33° Aplec International Adifolk previsto nei prossimi giorni ad Alghero. La cerimonia inaugurale il giorno 24 settembre presso il Teatro Civico



Aplec International Adifolk. La città di Alghero si prepara ad accogliere la presidente del Parlamento Catalano, Laura Borràs, l'ex presidente del Governo, ora in esilio, Carles Puigdemont, la Consillera d'Acció Exterior (ministro degli esterti) de la Generalitat de Catalunya, Victòria Alsina, il President de la Diputació de Girona, el Diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, sindaci e assessori di diversi comuni catalani. Previste anche le presenze istituzionali del governo della Regione Sardegna.



La cerimonia inaugurale dell'Aplec Internazionale della cultura popolare catalana è prevista per il giorno 24 settembre (dalle ore 17) presso il Teatro Civico di Alghero. Alla cerimonia parteciperanno le Autorità del Governo della Generalitat de Catalunya, delle Diputacions e diversi Sindaci delle città catalane. Con loro il sindaco di Alghero, Mario Conoci, ed i rappresentanti istituzionali locali.



L'Adifolk inonderà di colori e tradizione i vicoli della città di Alghero fino al 26 settembre. La grande festa del folklore internazionale che unisce Alghero e la Catalogna si terrà proprio in occasione dei festeggiamenti di Sant Miquel, il Santo Patrono della città. Oltre 850 i partecipanti previsti nei tre giorni di festa tra danze, musica, colori e tradizioni: un'ampia varietà di tutte le aree della cultura popolare catalana, le sardanes, i diavoli, i giganti, ballerini, musicisti. Si tratta di un'importante occasione per consolidare ancora di più le relazioni con la Catalogna.