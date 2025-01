Cor 22 settembre 2021 Da Milano al Motiferru: riflettori su Antonio Marras "Avevo una ferita in fondo al cuore". Così lo stilista di Alghero ha scelto la cenere del Montiferru di stupire ancora alla Fashion Week di Milano, la rassegna dedicata alle principali collezioni primavera/estate 2022. Oggi lo show



ALGHERO - L'inferno di fuoco che quest'estate ha devastato centinaia di ettari nel Montiferru è l'apocalittica location che Antonio Marras porta alla nuova ribalta nazionale. "Avevo una ferita in fondo al cuore", così lo stilista di Alghero si presenta per stupire ancora alla Fashion Week di Milano, la rassegna dedicata alle principali collezioni primavera/estate 2022. Oggi (mercoledì, dalle ore 13.15) lo show che riporta sullo sfondo la devastante mano assassina dei piromani. Immagini freschissime perchè ancora attualissime quelle che faranno da cornice al genio algherese, da sempre alfiere della tradizione sarda.