Malore in crociera, evacuato 79enne

PORTO TORRES - Nella mattinata odierna la Capitaneria di porto di Porto Torres ha proceduto ad effettuare l’evacuazione medica di un passeggero di nazionalità ucraina di anni 79, in preda ad un edema polmonare acuto a bordo della nave “Costa Firenze”, in navigazione tra Savona e le Isole Baleari con 1824 passeggeri e 1152 membri d’equipaggio. L’operazione di soccorso è iniziata alle ore 8.55, quando la nave ha contattato la Sala Operativa della Guardia Costiera Turritana.



La chiamata ha attivato anche il personale del Centro Internazionale Radio Medico, che dopo un consulto via radio con il medico di bordo per una prima diagnosi, ha rappresentato la necessità di procedere all’evacuazione immediata del passeggero per l’urgente ricovero presso una struttura ospedaliera a terra. A fine di poter effettuare il trasbordo del passeggero in massima sicurezza la Capitaneria di porto ha disposto sia il dirottamento della nave in acque tranquille verso il centro del Golfo dell’Asinara, sia l’uscita della dipendente Motovedetta CP 810, unità navale specializzata nelle attività di ricerca e soccorso.



Alle ore 10.30 circa il mezzo della Guardia Costiera, sul quale ha trovato posto anche il personale paramedico del 118, ha intercettato la “Costa Firenze” a circa 14 miglia dal porto di Porto Torres ed ha avuto inizio la non semplice operazione di trasbordo del malcapitato. Le operazioni di soccorso sono state concluse alle ore 11.30 circa, quando il passeggero ucraino è stato sbarcato presso la banchina della Capitaneria di Porto e trasportato con ambulanza del 118 presso l’ospedale S.S. Annunziata di Sassari per le cure del caso, mentre la nave ha proseguito la navigazione in direzione di Ibiza.