«Piste ciclabili, Alghero dimenticata»

ALGHERO -Un altro brutto segnale giunge dalla Regione per gli algheresi. Il Gruppo consiliare di Forza Italia segnala che con una recentissima delibera la Giunta Regionale ha stanziato 4.141.000 € per Cagliari, 3.750.000 € per Olbia e 4.200.000 € per Sassari per mobilità ciclopedonale. «Dimenticando Alghero che in materia di piste ciclabili è stata il Comune precursore in Sardegna, con percorsi ciclopedonali che vanno da quello di Valverde a quello che dal colle del Balaguer va oltre Fertilia. E ciò nonostante il Piano Regionale della mobilità ciclistica in Sardegna preveda espressamente itinerari ciclabili da Alghero a Porto Torres, per connettere porti, aeroporto e stazioni ferroviarie dei due maggiori centri della regione storica della Nurra, e da Alghero a Bosa per connettere i porti turistici e le spiagge della costa ovest con la linea ferroviaria del Trenino verde».



«Un brutto ceffone per Alghero e gli algheresi -denunciano Tedde, Caria, Bardino e Ansini-, che fa il paio con quello relativo agli stanziamenti cospicui previsti dalla legge di stabilità a favore di tanti Comuni sardi che non menziona Alghero. Stanziamenti che secondo notizie di stampa sono stati distribuiti a vari Comuni, enti e privati con un emendamento “malandrino” da 178 milioni di euro sottoscritto dagli onorevoli del Campo Largo Deriu, Ciusa, Loi, Porcu, Agus, Pizzuto e anche dal consigliere algherese Di Nolfo che ha erogato risorse e “mancette”».



«Ora qualcuno si alzerà a giustificare l’ennesima dimenticanza regionale con la mancata adozione ad Alghero del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS). Ma i percorsi ciclabili possono essere realizzati anche senza il PUMS. E possono essere finanziati nei modi e con le risorse più disparate. Alghero lo ha già dimostrato. E’ evidente che il Campo largo e la Giunta Todde non hanno a cuore la crescita di Alghero. Ed è altrettanto evidente che i Consiglieri regionali del Campo Largo espressi dal territorio non hanno la capacità di picchiare i pugni sul tavolo per far valere i diritti di Alghero. Ci aspettiamo da parte del sindaco Cacciotto una presa di posizione determinata che faccia capire alla Todde che Alghero e gli Algheresi non accetteranno ulteriormente di essere emarginati» chiude il Gruppo consiliare azzurro.