ALGHERO - Anche quest’anno a maggio, torna ad Alghero la Festa di Sant Joan de la Porta Llatina. Celebrata in città da secoli, la festa ricorda l’epica vittoria degli algheresi contro le truppe del Visconte di Narbona che, nella notte tra il 5 e il 6 maggio del 1412, tentò di conquistare la città fortificata di Alghero. Quest’anno le celebrazioni inizieranno lunedì 5 maggio con la presentazione del libro Soldats Abandonats di Gavino Balata Regan. L’autore, accompagnato da Marcel Farinelli, presenterà il suo romanzo presso la Biblioteca Catalana alle ore 18:30. Le celebrazioni proseguiranno il 6 maggio nella sala conferenze di San Francesco alle ore 17:00, con il saluto delle autorità e dei rappresentanti delle associazioni organizzatrici: Giuseppe Tilloca, presidente dell’Obra Cultural de l’Alguer, e Mauro Mulas, delegato di Plataforma per la Llengua a l’Alguer. Dopo il saluto delle autorità, è prevista la conferenza tematica sulla figura del notaio Simon Jaume, con interventi dello storico algherese Antonio Budruni e dell’archivista ibizenca Fanny Tur (Direttrice dell’Arxiu

Alle ore 18:30, nel chiostro di San Francesco, si terrà la cerimonia di rinnovo del voto, con l’esecuzione del canto Tristes Erant Apostoli interpretato dalla Corale Logudoro di Usini, diretta dal maestro Dario Pinna. Seguirà la lettura delle Crides de Sant Joan a cura di Mauro Mulas, delegato di Plataforma per la Llengua ad Alghero, e, successivamente, l’esecuzione delle Cobles de la Conquista dels Francesos, accompagnate dalla Corale Logudoro di Usini e dai bambini della coral Mans Manetes, con le voci soliste di Claudio Gabriel Sanna, Franca Masu ed Ester Formosa. Agli strumenti: Claudio Gabriel Sanna (chitarra liuto), Paolo Zuddas C Tomborins de la Coral Mans Manetes (percussioni), Riccardo Cherchi, Viola Chiavetta e Dario Pinna (viole), Nico Casu (tromba). Arrangiamenti e musica di Claudio Gabriel Sanna, direzione musicale e artistica di Dario

Alle ore 19:00, l’esecuzione del canto continuerà in forma itinerante con la partecipazione dei Cavalls Cotoners della Piccola Compagnia di Teatro e della colla castellera Mataresos de l’Alguer, che realizzerà un castello umano al termine della processione. La processione seguirà questo itinerario: via Carlo Alberto, via Roma, via Simon, via Gilbert Ferret, via Principe Umberto, Piazza del teatro.

Alle ore 20:00, presso il Teatre Cívic Gaví Ballero, si terrà un atto di amicizia tra le città di Alghero e Sassari, con la presenza dei sindaci Raimondo Cacciotto (Alghero) e Giuseppe Mascia (Sassari). Chiuderà la serata un concerto collettivo dei partecipanti alle prime tre edizioni del CantAlguer, il concorso per giovani cantautori di Alghero: i solisti Teresa Sanna e Giuseppe Trudu, il cantante Gionta del duo Gionta i Riccardo, e il gruppo Lo Maquini. La Festa de Sant Joan de la Porta Llatina è organizzata dall’Obra Cultural de l’Alguer e da Plataforma per la Llengua, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, e il sostegno dell’Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia.