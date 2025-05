S.A. 9:17 Pallacanestro Alghero inizia la fase nazionale Da oggi avrà inizio in concentramento a 4 che darà l’accesso alle prime 2 squadre del girone alle Finali nazionali Under 15. Questa sera la gara uno è prevista alle ore 19 contro Fluido Sistem Bk Venaria



ALGHERO - Le ragazze Under 15 della Pallacanestro Alghero, allenate da coach Muroni e Patta, hanno conquistato il titolo regionale e ora sono pronte a sfidare nuove avversarie nel concentramento della fase interzona a Castelfiorentino. Da oggi avrà inizio in concentramento a 4 che darà l’accesso alle prime 2 squadre del girone alle Finali nazionali Under 15. Questa sera la gara uno è prevista alle ore 19 contro Fluido Sistem Bk Venaria. «Un’esperienza unica per le nostre atlete, che avranno l’opportunità di confrontarsi con talenti da tutta Italia, testando il loro livello e crescendo come squadra» le parole della società. La Pallacanestro Alghero arriva al Concentramento Nazionale con 22 vittorie nel Campionato Under 15 e con gli 11/12 della squadra un anno più piccole.