S.A. 14:00 Playoff: Klass Coral vince e va in semifinale La stagione della Klass Coral Alghero si allunga. E’tempo di pensare alla semifinale con la più forte di tutto il campionato, Sennori



ALGHERO - La Klass Coral Alghero conquista anche Gara 2 della serie dei quarti di finale play- off del campionato di Serie C regionale. Battendo anche in casa la Ferrini Quartu nella gara disputata mercoledì al Pala Manchia, i ragazzi di coach Longano hanno staccato il biglietto per la semifinale contro Sennori. Con il punteggio di 70-67 ai danni della Ferrini Quartu, la Klass Coral Alghero fa 2-0 nella serie dei quarti finale play off di Serie C e accede alla semifinale. Dall’altra parte del parquet ad attenderla ci sarà la capolista Sennori che ha superato la Torres. La gara del Pala Manchia di mercoledì sera è stata ricca di emozioni. Ancora una volta le due squadre in campo non si sono risparmiate e hanno giocato a viso aperto, punto su punto. La Ferrini doveva vincere per allungare la serie, i corallini algheresi per chiuderla. E così è stato.



Al di là della cronaca da campo, resta una prestazione di squadra importante della Klass Coral Alghero che ha dimostrato di essere una matricola cresciuta in fretta e che sta dicendo la sua in un campionato non certo facile, dove militano squadre esperte. I ragazzi di coach Longano non hanno deluso il proprio pubblico che ha assiepato gli spalti del palazzetto algherese. Ogni singolo giocatore andato in campo ha dato il suo contributo e alla fine, l’amalgama e il gran carattere che gli algheresi hanno maturato in questa stagione hanno fatto la differenza. Di contro un’avversaria forte, esperta e altrettanto compatta che ha però subito, soprattutto nel terzo quarto, la maggiore spinta della compagine algherese. Top scorer del match Mauro Graviano della Ferrini. Nella Coral è stata la guardia agentina Juan Diego Sahud il più prolifico con 21 punti, seguito da Matteo Monte con 10 e dai 9 punti timbrati da Musso, Scalise e Busi. Nella Ferrini, oltre ai 24 punti di Graviano, spiccano i 16 di Marras e i 9 punti di Fois. La stagione della Klass Coral Alghero si allunga. E’tempo di pensare alla semifinale con la più forte di tutto il campionato, Sennori.



FERRINI QUARTU KLASS CORAL ALGHERO- FERRINI QUARTU 67-70

KLASS CORAL ALGHERO: Cesaraccio 1, Monte 10, Tilloca, Musso G., Sahud 21, Fumanti 8, Musso V. 9, Manunza, Cherchi 3, Scalise 9, Busi 9, Simula. Allenatore: Longano F.

FERRINI QUARTU: Podda 4, Puddu, Pedrazzini 6, Graviano 24, Murru, Saba 6, Fois 9, Fancello 2, Dessì, Madau, Salone, Marras 16. All. Fioretto M.

PARZIALI: 15-16; 22-23; 20-15; 13-13.