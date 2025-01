S.A. 23 settembre 2021 Covid, Gimbe: casi si dimezzano -43% Secondo la Fondazione Gimbe: nella settimana tra il 15 e il 21 settembre si registrano 206 casi di persone attualmente positive al Covid-19 per 100.000 abitanti, erano 290 tra l´8 e il 14 settembre



CAGLIARI - Dati ancora in miglioramento in Sardegna. La curva epidemiologica è confortante secondo la Fondazione Gimbe: nella settimana tra il 15 e il 21 settembre si registrano 206 casi di persone attualmente positive al Covid-19 per 100.000 abitanti (290 tra l'8 e il 14 settembre). I nuovi contagi si dimezzano: (-43,7%) rispetto alla settimana precedente quando erano il calo era stato del 40,3%. In calo anche i casi su base provinciale: nella città metropolitana di Cagliari si passa da 70 a 38, in quella di Nuoro da da 58 a 34, nel Sud Sardegna da 61 a 33, nella provincia di Sassari da 37 a 26 e in quella di Oristano da 45 a 14. Buone notizia anche sul fronte ricoveri: Restano stabilmente sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (11%) e in terapia intensiva (8%) occupati da pazienti Covid-19