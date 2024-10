video Cor 25 settembre 2021 «Puigdemont, un arresto inaccettabile»



Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, rompe gli indugi e arrivato ad Alghero in compagnia del presidente del Consiglio regionale sardo, Michele Pais per partecipare all´apertura istituzionale dell´Adifolk presso il teatro civico parla di «arresto inaccettabile» riferendosi al fermo del leader indipendentista Puigdemont.