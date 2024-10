Cor 26 settembre 2021 Rifiuti non autorizzatI: denunce Autotrasportatore 55enne Fermato alla guida di un autocarro: durante un controllo alla circolazione stradale, al termine degli accertamenti, l’uomo è risultato trasportare rottami ferrosi e rifiuti pericolosi



CAGLIARI - Nell’ambito della campagna di controlli finalizzata alla prevenzione e repressione dell’illecita gestione dei rifiuti con particolare riferimento al trasporto su strada, i Carabinieri della Stazione di Villanova Tulo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari un autotrasportatore 55enne. Fermato alla guida di un autocarro durante un controllo alla circolazione stradale, al termine degli accertamenti, l’uomo è risultato trasportare rottami ferrosi e rifiuti pericolosi per conto di terze persone senza le autorizzazioni di legge.